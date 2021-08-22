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22.08.2021 03:34
Рубрика: Власть

Посол РФ рассказал о помощи гражданам в эвакуации из Афганистана

Граждане постсоветских стран, обращаются в посольство РФ в Кабуле за помощью в эвакуации из Афганистана. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил полномочный посол РФ в этой стране Дмитрий Жирнов.

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"Мы им постараемся помочь, в том числе украинцам", - рассказал дипломат. По его словам, есть много афганцев, имеющих второе российское гражданство. Поэтому они в приоритете, "мы их рассматриваем в качестве наших граждан, мы им поможем", - отметил Жирнов.

Ранее он также рассказал, что запрещенное в России движение "Талибан" попросило содействия Москвы в процессе политического диалога с повстанцами, обосновавшимися в Панджшерском ущелье. Дипломат пояснил, что провинция Панджшер на данный момент остается единственным регионом страны, который не контролируют боевики "Талибана".

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