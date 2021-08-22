При оформлении ОСАГО диагностическую карту теперь не проверяют

Страховщики больше не проверяют наличие действующей диагностической карты при оформлении договора ОСАГО. Соответствующие поправки в законы о безопасности дорожного движения и ОСАГО вступили в силу 22 августа. И хотя поправки в правила оформления полисов автогражданки вступят в силу только 29 августа, уже сейчас у страховщиков нет законного основания требовать документ, подтверждающий прохождение техосмотра.

Надо отметить, что обязанность прохождения ТО пока никто не отменял. Просто наличие действующей диагностической карты у владельцев легковых автомобилей и мотоциклов физических лиц никто не будет проверять до 1 марта следующего года. До этой даты Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за отсутствие техосмотра только для владельцев транспорта - юридических лиц. А также для перевозчиков. В общем, на дороге сотрудник ГИБДД может проверить наличие диагностической карты только у водителей автобусов, грузовиков, такси, а также легковушек, принадлежащих юридическим лицам.

Поэтому предложение главы Госавтоинспекции МВД России Михаила Черникова о добровольном техосмотре для владельцев легковушек и мотоциклов физических лиц уже начало действовать. И срок его действия продлится до 1 марта следующего года.

Тогда, если, конечно, новая Госдума не отменит, вступят в силу поправки в КоАП, предусматривающие штраф за отсутствие техосмотра и для них. Штраф будет равен 2 тысячам рублей. Выявлять это нарушение будут камеры автоматической фиксации, а штраф будет выписываться раз в сутки. В общем, к моменту получения первого "письма счастья" может накопиться кругленькая сумма.

Пока еще есть шансы, что Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержит предложение об отмене обязательного ТО для легковушек и мотоциклов физических лиц.

Положение о добровольном техосмотре действует до 1 марта 2022 года. Тогда должны вступить в силу поправки в КоАП о штрафе за отсутствие ТО для всех автовладельцев

Все это должно решиться в конце августа. И если предложение будет поддержано, то грозящий штраф надо будет новой Госдуме отменять в срочном порядке.

Необходимость отвязки техосмотра от диагностических карт была вызвана тем, что не во всех регионах хватает пунктов техосмотра. В итоге, не имея возможности его пройти, автомобилисты не могут купить полис ОСАГО. А в результате вынуждены ездить без него, нарушая правила и создавая проблемы добропорядочным автомобилистам, у которых страховка есть, а также и пешеходам. Ведь в случае аварии по вине беполисного водителя именно пострадавшие автомобилисты и пешеходы будут вынуждены взыскивать с него средства на восстановление машины или здоровья.

Если же штраф не отменят, и техосмотр не сделают добровольным окончательно, то в феврале следующего года на оставшихся действующих пунктах техосмотра выстроятся огромные очереди из тех, кто ожидал иного решения. Транспортный коллапса, которого так старались избежать, откладывая реформу, уже будет неизбежен. Активизируются те, кто занимается продажей диагностических карт. Причем их стоимость резко вырастет, потому что потребует более серьезного фотошопа, чем требуется сейчас, поскольку минтранс хочет видеть на фотографии в этой карте еще и эксперта-техника. И машины будут ездить по дорогам без техосмотра, но - с полисом ОСАГО. Правда, в тех регионах, где камер недостаточно.

Добавим апокалиптичности. Сезонность техосмотра никогда не пройдет. В феврале будут вспышки количества желающих, а потом - тишина. Это можно наблюдать в ОСАГО. В июле 2003 года оно вступило в силу, и до сих пор в июле рост количества договоров. Еще есть рост в декабре, когда у юридических лиц истекает срок действия полисов. Соответственно, если оставить ТО обязательным, то в феврале будут килоетровые очереди, а до следующего февраля работников пунктов можно будет распускать, если пункт обслуживает только легковые автомобили.