Президент России Владимир Путин заявил, что флаг и гимн РФ являются моральным и нравственным основанием российской государственности.

В воскресенье, 22 августа, в День государственного флага глава государства принял участие в церемонии поднятия российского триколора в Парке Победы в Москве.

Он назвал флаг и гимн символами страны, которые подтверждают суверенитет России и продолжение ее традиций и "являются в известной степени моральным, нравственным основанием самой российской государственности".