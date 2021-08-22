"Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовал с космодрома Байконур

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска, осуществленного в ночь на пятницу в 01.13 мск, велась на сайте "Роскосмоса".

По данным специалистов, разделение ступеней и орбитального блока прошли в штатном режиме. Сейчас "Фрегат" продолжает выведение 34 аппаратов на целевую круговую орбиту. В течение 3,5 часа аппараты OneWeb будут постепенно отделяться от разгонного блока.

Этот запуск спутников с космодрома Байконур стал первым в 2021 году. В результате низкоорбитальная группировка OneWeb достигнет 288.

Напомним, запустить британские спутники связи планировалось в ночь на пятницу. Затем пуск был перенесен на 21 августа, а после, по просьбе заказчика, на еще одну резервную дату - 22 августа.