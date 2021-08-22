Стали известны новые подробности взрыва гранаты в Москве

Стали известны подробности трагического происшествия, случившегося в субботу, 21 августа, в столичном районе Тушино, в результате которого погибли 44-летний мужчина и его 14-летний племянник, а 12-летний сын был тяжело ранен.

По предварительным данным Главного следственного управления СКР по Москве, в квартире дома на улице Малая Набережная "сработало техническое устройство". Проще говоря, взорвалась граната. Сначала сообщалось, что учебная. Позже - что боевая. В результате подросток 2007 года рождения погиб на месте. Мужчина 1977 года рождения скончался в карете "скорой помощи". Сын хозяина - 12-летний мальчик - в реанимации. Мать мальчика не пострадала.

СК возбудил уголовное дело по ст.109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности и ст. 222 УК РФ - незаконный оборот оружия. По некоторым данным, взрывное устройство незадолго до случившегося принес в квартиру 14-летний племянник хозяев квартиры. Однако позже появилась информация о том, что граната РГД уже давно хранилась дома - ее принес глава семейства, а вот чеку из любопытства мог выдернуть племянник. В отличие от оборонительной гранаты Ф-1 у наступательной РГД небольшой радиус поражения. И это спасло жизнь женщине, которая находилась в нескольких метрах от эпицентра взрыва. Сейчас выясняют, как граната могла попасть в дом.