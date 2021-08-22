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22.08.2021 21:38
Рубрика: Происшествия

В Ижевске после обрушения части стены жилого дома завели дело

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)

Региональный Следственный комитет начал расследование по факту обрушения части стены жилого дома в Ижевске. Как сообщили в ведомстве, уголовное дело завели по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Фото: Пресс-служба СК по Крыму и Севастополю
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- На место происшествия выехали следователи СК, производится его осмотр, допрашиваются очевидцы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего - говорится с официальном сообщении на сайте СУ СК РФ по Удмуртской республике.

Напомним, в воскресенье на улице Грибоедова в Ижевске на тротуар упала часть кирпичной стены технического этажа жилого восемнадцатиэтажного дома. Травму получил ребенок, который в момент обрушения вместе с матерью находился возле подъезда. Мальчик получил травму, ему понадобилась медицинская помощь. По словам старшего по дому Сергея Гроздова, который был свидетелем ЧП, кирпичная кладка не выдержала сильного вера. Высотку построили пять лет назад, и 30 июля у нее закончился гарантийный срок.

Отметим, что сегодня в столице Удмуртии порывы сильного шквалистого ветра стали причиной повреждения крыш домов, падения деревьев и отключения света. По информации поисково-спасательного отряда города, на пруду перевернулась яхта с пассажирами - к счастью, никто не пострадал. Глава Ижевска сообщил, что в районах работают подрядные организации, которые устраняют последствия непогоды и восстанавливают электроснабжение. По данным ГУ МЧС по республике, вероятность гроз с усилением ветра в республике сохраняется.

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