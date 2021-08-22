В Самарской области пожар охватил 500 гектаров Бузулукского бора

Пожар, вспыхнувший накануне в селе Гвардейцы Борского района, перекинулся на национальный парк "Бузулукский бор", расположенный на территории двух областей - Самарской и Оренбургской. За ночь пламя охватило около 500 гектаров леса.

Об этом сообщила в воскресенье администрация нацпарка. Очаг возгорания травы находился в километре от границы Бузулукского бора. Несмотря на то что туда оперативно прибыли противопожарные подразделения нацпарка, пламя быстро распространялось. Этому способствовали сильный ветер и 42-градусная жара. В Бузулукском бору начался верховой пожар.

Создан оперштаб, который возглавил директор нацпарка Андрей Латыпов.

По информации Главного управления МЧС по Самарской области, борьбу с огнем ведут 332 сотрудника пожарно-спасательного гарнизона и 78 единиц техники. В районе введен режим ЧС. В зону бедствия направлены 3 пожарных поезда.

Планируется применение авиации МЧС России.

Напомним, что накануне в селе Гвардейцы огонь уничтожил 14 домов.