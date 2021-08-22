"АукцЫон" и Владимир Шахрин споют на фестивале "Дым над водой"

Наверное, это самый необычный в мире двухдневный музыкальный фестиваль. Звезды рока на горнолыжном курорте в "Туутари-парке" под Санкт-Петербургом поют с симфоническим оркестром, лично делая аранжировки своих вечных хитов - "Я хочу быть с тобой" группы "Наутилус Помпилиус" или "Не спеши" "ЧайФа". А примы оперной музыки, солисты Мариинского театра и "Геликон-Оперы" исполняют песни в не свойственных для себя жанрах. Попутно открывая новую моду на опера-баттлы, взамен потерявших популярность рэперских. Да, многое здесь казалось не сочетаемым, но оттого и еще более интересным, влекущим.

Вот и вход на open-air "Дым над водой. От классики до рока" оказался бесплатным, что тоже уникально и притягательно. Нужно было только заранее зарегистрироваться на его сайте, хотя пускали не всех: нужно было предъявлять справку о вакинации. В итоге зрителей оказалось несколько сотен человек (а ждали 20- 30 тысяч). Все они находились на поляне в масках. Ну, а те, кто не попал к сцене, слушали музыку чуть в отдалении. И к вечеру их становилось все больше.

Открывать фестиваль приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозенко, который рассказал, что не пропускает ни один фестиваль. И поблагодарил Роспотребнадзор, за то, что разрешил проведение этого open-air. А также музыкантов, которые захотели на него приехать. Ну, а завершил свое выступление губернатор словами "Да здравствует музыка!".

Вода, кстати, была вблизи от сцены. Но купаться, как это прежде бывало на "Нашествии" уже никто не рискнул - прохладно.

В первый день "Дыма над водой" 21 августа выступили ведущие солистки Мариинки и Михайловского театра Ольга Пудова и Олеся Петрова, Владимир Целебровский из "Санктъ-Петербургъ Оперы", участница "Голоса" Этери Бериашвили, солист "Геликон-оперы" Дмитрий Янковский и другие.

А ведущими стали Дарья Александрова и Дмитрий Губерниев, который тоже спел с симфоническим оркестром - кто не знает, в свободное время спортивный комментатор выступает и с собственной рок-группой.

Завершился первый вечер песнями Вячеслава Бутусова в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением Михаила Голикова, а также его собственной новой классической музыкой. Ну а затем грянул салют!

Сегодня, 22 августа - в 11.30 открылся второй день open-air "Дым над водой". Ведущим его стал уже Олег Гаркуша из группы "АукцЫон". Ведь воскресенье посвящено уже 40-летию Ленинградского рок-клуба.

Среди тех, кто выступит сегодня с симфоническими музыкантами - группа "Цветы" Стаса Намина (этот гитарист в свободное время тоже сочинят классические произведения), Владимир Шахрин и Владимир Бегунов из "ЧайФа", "АукцЫон" и многие.

Кстати

Вячеслав Бутусов уже три года пишет симфонический цикл "Плач Адама", основанный на библейской истории изгнания Адама и Евы из Рая. Музыкант считает эту историю самой трагичной в жизни человечества.

"Я уже три года занимаюсь только написанием этой музыки. Для меня это процесс перманентный, круглосуточный. С утра до вечера я занят только им. И вы знаете, я счастлив, находясь в таком состоянии", - рассказал теперь экс-лидер "Наутилуса-Помпилиуса" журналистам.