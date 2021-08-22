На Koktebel Jazz Party итальянец Ли признался в любви к Крыму

Иностранный гость Мэтью Ли исполнит произведения из последнего альбома, записанного во время локдауна. Музыкант приятно удивлен тем, как хорошо россияне знают Италию.

- К сожалению, то же самое нельзя сказать про итальянцев: Россия - прекрасная страна, - отметил он. - В поездках по России я всегда открывал для себя много нового и интересного. Коктебель - прекрасное место. Россия обычно ассоциируется с холодом и снегом, а здесь жарко и прекрасно, прямо как в Майами.

В свою очередь, участники "Чиж&Co" рассказали, что удивились приглашению на джазовый фестиваль.

- Естественно, для нас это очень большая честь, потому что мы очень любим джаз, мы его слушаем непрестанно, - признался на пресс-конференции перед выступлением лидер группы Сергей Чиграков. - Другое дело, что мы выражаем свою любовь к джазу несколько другим музыкальным языком.

Он отметил, что, как и остальные музыканты в группе, он давно перестал строить границы между музыкальными направлениями.

- Мы просто играем то, что нам нравится, поэтому со своей стороны точно не паримся, абсолютно никак, - заверил Чиграков.

По его словам, хронометраж предстоящего выступления - 50 минут. Артист также рассказал, что участников группы потрясло гостеприимство организаторов фестиваля.

- Коктебель встретил нас прекрасно, - пояснил он и добавил, что всего за четыре часа до пресс-конференции участники ансамбля легли спать, поскольку никак не могли "опомниться" от ошеломляющего гостеприимства.

Хедлайнером второго дня фестиваля стала отечественная джазовая певица Мариам Мерабова, известная широкому зрителю как финалист третьего сезона телешоу "Голос" на Первом канале. Она выступила с коллективом Miraif, который в 1998 году основал ее ныне покойный супруг, джазовый пианист и композитор Армен Мерабов. Артистка пояснила, что одна из особенностей коллектива - исполнение джазовых песен на русском языке.

- Абсолютно неверно думать, что эта музыка может исполняться только на одном языке (например, английском), - убеждена она. - Джаз - это состояние, ритмика, гармония.

Вместе с Miraif на фестивальной сцене исполнительница спела и авторские произведения, и джазовые стандарты, как, например, композицию Хоги Кармайкла и Стюарта Горрелла Georgia on my mind, и советские песни - к примеру, "Нет, мой милый" Марка Фрадкина и Евгения Долматовского, которую посвятила одной из ее исполнительниц выдающейся актрисе Людмиле Гурченко.

Сюрпризом первого фестивального дня стал проект "Нес"jazz"ный случай", в рамках которого музыкант и участник группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев выступил как джазмен. Другой участник проекта и заодно "Несчастного случая" Павел Тимофеев рассказал, что идея родилась давно: будучи джазовым музыкантом, он давно хотел, чтобы Кортнев попробовал петь джаз. По его словам, много лет тот отмахивался от соответствующего предложения. Но когда во время пандемии в рамках запланированного тура проект лишился фронтмена, то Алексей согласился выручить коллег.

- Сейчас концертов с этим проектом больше, чем с группой "Несчастный случай", - отметил Кортнев.

На фестивале (и не только по видеомосту) выступили гости из-за рубежа. Так, гитарист Марк Уитфилд и саксофонист Крейг Хэнди из Нью-Йорка признались, что отныне и Крым, и Коктебель, и фестиваль - в их сердцах.

- Крым прекрасен, и Коктебель прекрасен, - рассказал Уитфилд перед выступлением. - По дороге сюда мы понимали, что есть противоречия и какие-то конфликты. Но по приезде видим, что все прекрасно. Остальное не имеет значения.

По случаю 19-летия фестиваля его организаторы высадили у коктебельской школы имени Ивана Березнюка джазовую аллею из 25 кипарисовых туй. Причем каждому кипарису присвоили название мирового джазового хита.

Джазовый музыкант Сергей Головня выступает с International Jazz Ensemble. Фото: Пресс-служба Koktebel Jazz Party

Справка "РГ"

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили такие звезды джаза, как барабанщики Джимми Кобб и Билли Коюэм (США), американский бас-гитарист и композитор Стенли Кларк, кубинский пианист Гонсало Рубалькаба, многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), баритон-саксофонист Гари Смульян (США). В 2017 году гостем Koktebel Jazz Party стал президент РФ Владимир Путин. Организатор фестиваля - медиагруппа "Красный квадрат".