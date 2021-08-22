В Ростовской области число жертв ДТП выросло до шести

Пассажирка легкового автомобиля, который попал в ДТП возле Сальска, скончалась в больнице. Таким образом, число погибших в результате сегодняшней аварии увеличилось до шести человек, из них - двое детей, сообщили в ГИБДД Ростовской области.

"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом", - уточнили в региональной прокуратуре.

Напомним, ДТП произошло в воскресенье на муниципальной автодороге Сальск - Гигант: столкнулись грузовая "Газель" и автомобиль Lada Granta.

По предварительной версии, виновником ДТП мог стать водитель легковушки, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Газелью".