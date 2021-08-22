Во сколько обойдется жилье российскому студенту

Не за горами 1 сентября, и родители молодых людей, поступивших на учебу в вузы других городов, вовсю ломают головы, куда поселить своих детей. Во сколько "встанет" им койко-место в общаге, а сколько будет стоить съем квартиры?

К примеру, в Ростове-на-Дону арендная плата в съемных квартирах и оплата за койко-место в общежитиях за год существенно не изменились. В Донском государственном техническом университете в зависимости от типа общежития (коридорный или блочный) плата за койко-место в студенческом общежитие составляет 743-997 рублей в месяц летом и 946-1364 рублей в зимний (отопительный) период. Семейные студенты, живущие в общежитиях квартирного типа, платят 1557 рублей в месяц летом и 2582 рубля зимой.

Аренда более-менее приличной съемной квартиры-однушки обойдется в среднем примерно в 15000 рублей, а комнаты в ростовской коммуналке - в 7000-8000. Это практически прошлогодние цены. Но студенты предпочитают селиться в "общагах". И дело не только в желании сэкономить.

- Сейчас общежития в Ростове в основном находятся в прекрасном состоянии. При этом мест там довольно много. Я могу судить по опыту своего сына-студента и его друзей. Они живут в студгородке ЮФУ в Западном жилом массиве, и в этой локации студенты уже почти не арендуют жилье, как было в наши студенческие годы в 90-е. Просто незачем. Несемейным студентам в общежитиях сейчас почти так же комфортно, как в квартирах. Конечно, некоторым родители все же снимают отдельное жилье для сына или дочери, но таких уже гораздо меньше. И в этих случаях все зависит от достатка семьи. Кто-то может арендовать ребенку-студенту квартиру за 25-30 тысяч рублей. А кто-то ищет в старом фонде подешевле - за 10-12 тысяч рублей. Но вот комнаты в коммуналках уже практически не сдаются. Зато проявляется другая тенденция. Более-менее обеспеченные родители стараются купить ребенку-студенту на время учебы студию или однушку. Некоторые специально заранее берут ипотеку. Например, однокурснику моего сына родные купили квартиру к его переезду и поступлению в ростовский вуз, - рассказывает риелтор из ростовского агентства "Женева-Инвест" Людмила Грудинская.

Между тем арендная плата за квартиры в Ростове не растет, потому что в городе, по словам специалистов по недвижимости, довольно много жилья, купленного с инвестиционной целью, но простаивающего без арендаторов. Из-за высокой конкуренции их владельцы не могут поднять цены. Однако и скидки студентам никто предлагать не спешит. Более того, многие ростовчане принципиально стараются не сдавать им квартиры, опасаясь за сохранность своего имущества. Впрочем, в Ростове уже выделилась особая категория арендодателей, которые приобретают в старом фонде недорогую недвижимость специально для сдачи студентам.

В Северной столице, как пояснил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, цены за койко-место в общежитии для студентов бюджетных отделений начинаются от 1000 рублей, платных отделений - от 2000 рублей.

Стоимость зависит от конкретного вуза и общежития. Многие вузы располагают несколькими общежитиями, сервис в которых может сильно отличаться друг от друга. Разными могут быть и цены. В любом случае стоимость "общаги" несопоставима с той, которую просят за отдельную квартиру. Некоторые студенты предпочитают снимать квартиры вскладчину, на двоих-троих: жить в общежитиях хотят не все, считая, что в отдельной квартире спокойнее. Кстати, квартиры в домах, расположенных вблизи от высших учебных заведений, часто сдаются именно с прицелом на съем несколькими студентами. При этом скидок для них нет.

Ну а в целом в Петербурге цены на съемное жилье в пешей доступности от метро сегодня начинаются от 15 тысяч рублей, рассказал генеральный директор агентства недвижимости "Доли.ру" Игорь Аболемов. Разница в ставках на аренду квартир и комнат очень значительна. Например, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры, находящейся в пешей доступности от метро в центре, составляет 46 тысяч рублей, а аренда комнаты в центре обойдется почти в четыре раза дешевле - средняя ставка составляет 13 тысяч рублей.

В спальных же районах снять квартиру в пешей доступности от метро можно в среднем за 30 тысяч рублей, а комнату - за 12 тысяч рублей.

Часто именно родители снимают квартиры или комнаты для студентов - для того, чтобы их дети имели более комфортные условия для учебы и жизни.

При этом цены на аренду жилья постоянно растут. К примеру, в 2021 году средняя арендная ставка на однокомнатные квартиры в Северной столице по сравнению с 2020-м выросла на 27,5 процента, а на комнаты - на 5,3 процента.

В Нижнем Новгороде почти два десятка вузов. В этом году открыт прием примерно на 9000 бюджетных и 20000 платных мест. Только студенты-первокурсники обычно составляют примерно 2,2 процента населения города. Понятно, что расселить всех в вузовские общежития просто невозможно. Например, в Техническом университете имени Алексеева (НГТУ) для поступающих в 2021 году выделено 308 мест, а прием только на бесплатные места бакалавров, включая целевой и льготный, составляет 1169. И это не считая филиалов в Дзержинске и Арзамасе.

Место в общежитии НГТУ, по информации на официальном сайте, стоит от 700 до 900 рублей в месяц в зависимости от общежития (их у вуза шесть). В других популярных вузах порядок цен примерно такой же: в госуниверситете имени Лобачевского для бюджетников место в "общаге" стоит 520 рублей, для внебюджетников- вдвое дороже. А в Приволжском медуниверситете (ПИМУ) обладатели бюджетных мест заплатят за общежитие от 650 до 880 рублей в месяц.

Что касается съемного жилья, то на специализированных сайтах сиюминутно можно найти примерно 100-200 предложений о сдаче комнат и однокомнатных квартир. Причем, если ограничить территорию предложения условным центром города или близостью к учебным корпусам, то предложений становится в разы меньше.

Стоимость найма комнаты в месяц в зависимости от района колеблется в промежутке 6,5-11 тысяч рублей. Однокомнатной квартиры - 13-18 тысяч рублей.

По сравнению с прошлым годом цены, если и выросли, то незначительно. Точно сопоставлять их не взялись ни в одном риелторском агентстве, сославшись на то, что студенческий найм долговременный, а сопоставлять цены на разное по качеству жилье - от комнаты в деревянном доме до студии в новостройке - не совсем правильно.

У Ольги, жительницы Кирова, дочь в этом году получила диплом бакалавра в одном из нижегородских вузов. За три года учебы ей довелось пожить в общежитии, снимать комнаты вместе с подругой и самостоятельно арендовать однокомнатную квартиру.

- Конечно, лучше общежитие, но при одном условии: хорошее, - считает Ольга. - То, в котором жила дочь, было очень старое, необустроенное и далеко от любого транспорта. Поэтому мы решили снять квартиру. Сначала - на двоих за 23 тысячи рублей, потом, когда подружка съехала, нашли однушку в центре города за 15 тысяч.