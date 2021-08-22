На Ямале из-за потепления климата стали чаще находить останки мамонтов

На Ямале в районе Тамбейской тундры в ручье, впадающем в реку Ябтаяха, местный житель нашел останки очередного мамонта. По словам ученых, оперативно вылетевших к месту находки, древнее животное довольно хорошо сохранилось.

- В сохранности даже мягкие ткани и мышечные волокна на двух передних конечностях, - отмечает заведующая отделом гуманитарных исследований Музея имени Шемановского Евгения Хозяинова. - Они принадлежат взрослой особи. О полной сохранности скелета сказать пока сложно, экспедиция продолжается.

Часть останков, которые уже извлекли, ученые поместили в холодильник и занимаются их изучением. Интересно, что мамонта нашел тот же самый оленевод Константин Тусида, который обнаружил в этих краях мамонта ровно год назад. Тогда скелет древнего животного с фрагментами мягких тканей находился в озере Печевалавато. И это тоже было взрослое животное.

Как отмечают ученые Научного центра изучения Арктики, находки мамонтов для Арктики - не такое редкое явление, но то, с какой частотой это происходит в последнее время наглядно говорит о том, что древние животные буквально вытаивают из некогда мерзлотного грунта из-за потепления климата.

Самой знаменитой для всего мира находкой стал мамонтенок Люба. Детеныша мамонта нашел на реке Юрибей, в мае 2007 года местный житель Юрий Худи и назвал Любой в честь своей жены.

- Когда мы прибыли, ямальский мамонтенок был как живой, - упитанный, с приличным уровнем подкожного жира. Отлично сохранилась шерсть, все внутренние органы, - рассказал "РГ" старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев. - Люба утонула в болоте и благодаря этому хорошо сохранилась.

Геологический возраст Любы - 42 тысячи лет.

В 1988-м году на Ямале нашли мамонтенка Машу. А три года назад местные жители обнаружили на Гыданском полуострове огромное скопление костей новорожденных мамонтят и других древних животных. Их возраст - от 10 до 50 тысяч лет. Ученые назвали это место настоящим "роддомом" древних животных. Как считают специалисты, в этом месте животные комфортно чувствовали себя во время воспроизводства и выхаживания потомства.

При этом четкого ответа на вопрос, почему все-таки погибли мамонты, а вместе с ними еще около десятков видов древних животных, до сих пор нет. Ведь, например, современники мамонтов северные олени выжили. Как считает Павел Косинцев, изучающий версии гибели мамонтов уже несколько десятков лет, мамонты могли погибнуть в результате недостатка одного из важных компонентов в пище. Его не стало хватать из-за изменившейся кормовой базы животных. Что, в свою очередь, произошло из-за изменения климата после Ледникового периода, на рубеже голоцена и плейстоцена.