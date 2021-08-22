На Урале дачников и туристов начали эвакуировать из-за лесных пожаров

Из района озера Глухое под Первоуральском вывозят владельцев участков в садоводческом товариществе "Мирный", а также персонал и гостей баз отдыха "Зеленый мыс" и "Остров".

Причиной эвакуации стал крупнейший на сегодняшний день в Свердловской области природный пожар: аномальная для уральского августа 30-градусная жара и ветер помогли огню увеличиться с 70 до 240 гектаров. По данным на утро 22 августа, этот пожар вошел в двадцатку действующих в регионе очагов, из которых 15 удалось локализовать.

- Увеличена группировка сил и средств МЧС и авиалесоохраны. Сейчас в районе СНТ "Мирный" работает 100 спасателей и 20 единиц техники. Для тех уральцев, кто не может самостоятельно выбраться в безопасное место, администрация Первоуральска предоставила автобус, - говорится в официальном сообщении департамента информационной политики Свердловской области.

Министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев подчеркивает, что из-за сильного ветра стратегию тушения приходится все время менять.

Добавим, что горят леса под Екатеринбургом, Красноуральском, в Гаринском и Дегтярском городских округах. Столицу Среднего Урала заволокло дымом. С огнем тут борются более 260 человек и 75 единиц техники.