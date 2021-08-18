Дым от природного пожара в Первоуральске окутал Екатеринбург

Екатеринбург вновь окутал сильный смог: по данным МЧС, это результат природного пожара, который накануне произошел под Первоуральском, в пригороде областного центра.

"Принимаются все меры к локализации и ликвидации возгорания. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщили утром в пресс-службе ведомства.

Состояние воздуха в Екатеринбурге контролируют специалисты инженерно-химической лаборатории: они провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах, превышения показателей не выявлено.

Пока смог не рассеется (а случится это лишь после того, как ветер поменяет направление с западного, то есть через день-другой), спасатели просят держать окна закрытыми, воздерживаться от долгих прогулок, а при сильном недомогании обращаться к врачу.

Напомним, днем 17 августа в Первоуральском городском округе загорелся лес: ветер быстро раздул огонь, и площадь очага выросла с девяти до сорока гектаров. Пламя пошло в сторону садовых домиков и санатория-профилактория. Пожар удалось сдержать, но на всякий случай отдыхающих из учреждения эвакуировали, для того, чтобы вывезти местных жителей из опасной зоны, подготовили транспорт.

Между тем

По данным уральских синоптиков, с 18 по 22 августа местами в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода: прогнозируется до плюс 36 градусов. Опасность пожаров сохраняется.