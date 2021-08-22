"Роскосмос" сообщил об успешном выведении на орбиту 34 спутников OneWeb

Все 34 британских спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат", и выведены на целевые орбиты. Информация об этом опубликована в Twitter "Роскосмоса".
Отмечается, что аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. Доступ будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли.
Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и спутниками связи стартовала в ночь на воскресенье с космодрома Байконур. Аппараты отделялись от разгонного блока группами в течение 3 часов 45 минут.
Этот запуск британских спутников с Байконура стал первым в 2021 году. Теперь низкоорбитальная группировка OneWeb насчитывает 288 аппаратов.
Все 34 спутника связи #OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты! 🛰️✅— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 22, 2021
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All 34 @OneWeb communications satellites successfully separated from the Fregat upper stage! 🛰️✅ pic.twitter.com/w2YnrNNG6c