"Роскосмос" сообщил об успешном выведении на орбиту 34 спутников OneWeb

Все 34 британских спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат", и выведены на целевые орбиты. Информация об этом опубликована в Twitter "Роскосмоса".

Отмечается, что аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. Доступ будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли.

Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и спутниками связи стартовала в ночь на воскресенье с космодрома Байконур. Аппараты отделялись от разгонного блока группами в течение 3 часов 45 минут.

Этот запуск британских спутников с Байконура стал первым в 2021 году. Теперь низкоорбитальная группировка OneWeb насчитывает 288 аппаратов.