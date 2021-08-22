Создатели родстера "Крым" представили внедорожник-трансформер

В прошлом году был представлен лёгкий бронеавтомобиль "Стрела". Тогда на стенде "Военно-промышленной компании" показывали и изображения гражданской версии "Стрелы". Наконец, на форуме "Армия-2021" дебютировал прототип небронированной модели.

Проект разработан "ВПК" совместно со специалистами Конструкторского бюро молодёжи. Последние являются создателями родстера "Крым" в составе Межвузовской студенческой инженерно-технологической корпорации (МСИТК).

Новый российский внедорожник построен на платформе серийного рамного автомобиля одного из крупных отечественных автопроизводителей. Пятиместная гражданская "Стрела" получила кабиные модули и переднюю панель от популярной коммерческой модели. При этом капот, крылья, кунг и навесные элементы изготовлены из композитного материала.

Кроме того, машина оборудована светодиодной головной оптикой, силовой бамперной группой, лебёдкой, грязевой резиной с литыми дисками, расширителями арок и порогами. Кунг позволяет трансформировать внедорожник в пикап и использовать его для перевозки негабаритных грузов.

Ходовой образец оснащается турбодизелем, 6-ступенчатой "механикой", раздаточной коробкой. Масса прототипа составляет 2600 кг. Снаряженная масса - 3500 кг. Грузоподъёмность - 900 кг. Габаритные размеры - длина 5090 мм, ширина 2350 мм, высота 1995 мм. Колёсная база - 1900 мм.

В рамках проекта гражданской "Стрелы" разработаны следующие варианты компоновки кузова: пятидверный и трёхдверный внедорожник, однорядный и двухрядный пикап.

Начальная сборка модели будет осуществляться на мощностях "ВПК". Прорабатывается возможность организации финального производства внедорожника (под клиента) с использованием площадок МСИТК, работающие при государственных технических вузах.

О сроках выхода внедорожника пока говорить рано. Вероятнее всего, сначала будет налажен выпуск родстера "Крым", а уже потом увидит свет внедорожник. Запуск серии зависит от многих факторов.

Отметим, использование стандартных компонентов от массовой автомобильной платформы позволяет сократить как стоимость продукта, так и сроки организации производства. Модульная конструкция может обеспечить различные варианты привода, силовой установки и внешнего обвеса.

Фото: ВПК и КБМ МГТУ

Фото: ВПК и КБМ МГТУ