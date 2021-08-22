Страховщики из стран-членов ВТО смогут работать в России

В силу вступил закон, согласно которому страховые компании из стран, являющихся членами Всемирной торговой организации, смогут открывать в России филиалы и вести деятельность на сопоставимых с российскими страховщиками условиях.

Иностранные компании смогут заниматься ОСАГО, добровольными видами страхования и перестрахованием. Для создания филиала необходима аккредитация в Банке России, наличие не менее пяти миллиардов долларов активов, а также гарантийный депозит не ниже минимального уровня, определенного для уставного капитала российских страховщиков. В открытии филиала может быть отказано, если доля иностранных страховщиков на рынке превысит 50%.

Как передает ТАСС, некоторые нормы этого закона начнут действовать с 2024 года. Так, до 1 января 2024 года иностранные страховщики должны будут ежеквартально направлять ЦБ выписку по счету для подтверждения наличия средств гарантийного депозита.

Кстати, 22 августа вступил в силу еще один закон, касающихся страхования. Теперь можно оформлять полис ОСАГО без предъявления диагностической карты о проведении техосмотра, а также автовладельцы могут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО.