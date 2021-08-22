В РФ вступил в силу закон об оформлении ОСАГО без обязательного техосмотра

В России 22 августа вступил в силу закон, который позволяет оформлять полис ОСАГО без предъявления диагностической карты о проведении техосмотра. Соответствующие поправки в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО в июле подписал президент РФ Владимир Путин.

Как ранее сообщала "РГ", изменения в соответствующих нормативных актах Центробанка начнут действовать только с 29 августа. Однако закон статусом значительно выше, чем документ ЦБ, поэтому страховщики перестанут требовать диагностические карты именно с 22 августа.

По оценкам Банка России, изменения позволят упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и будут способствовать повышению доступности ОСАГО. Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО. В числе других важных нововведений - снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения

Однако упрощение заключения договора ОСАГО не означает, что теперь не надо проводить технический осмотр автомобиля, предупредил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что по действующему законодательству, если водитель автомобиля, не прошедшего техосмотр, станет виновником ДТП из-за технической неисправности, то страховка "не будет работать".