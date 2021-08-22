Трамп заявил о капитуляции армии США в Афганистане

В Афганистане происходит не отвод американских войск, а капитуляция. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Алабама.

По его словам, армию США "сдают врагу". Бывший американский лидер заявил, что нынешняя администрация оставила в Афганистане оборудования на 83 миллиарда долларов, военные базы и дорогостоящее здание посольства, пишет РИА Новости.

Трамп назвал ситуацию в Афганистане "величайшим военным унижением в истории США", отметив некомпетентность национального лидера Джо Байдена. "Вы никогда не выводите войска первыми, войска уходят последними", - заявил он. Трамп добавил, что нынешняя администрация даже не знает, сколько американцев нужно вывезти из Афганистана.

Ранее экс-президент призвал Байдена уйти в отставку из-за быстрого захвата Афганистана боевиками "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация), после того как американские войска покидают страну после почти 20 лет пребывания в ней. "Джо Байдену пора с позором уйти в отставку за то, что он допустил в Афганистане", - говорится в заявлении Трампа. Он назвал уход американцев одним из "самых величайших поражений в истории Америки".