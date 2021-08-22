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22.08.2021 19:17
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, какие продукты сокращают жизнь

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты Мичиганского университета (США) подсчитали, как разная еда влияет на продолжительность жизни.

Фото: iStock
Врач рассказала о пользе трех известных "вредных" продуктов

Как рассказали ученые, некоторые блюда и продукты сокращают жизнь, а другие - добавляют секунды и минуты. Была создана стандартизированная схема расчета, по которой оценили более шести тысяч блюд и продуктов. Учитывались разные факторы, в том числе влияние на окружающую среду.

Так, один грамм колбасы отнимает 27 секунд жизни, грамм красного мяса - 45 секунд, а целый хот-дог - 36 минут. Порция колы, как выяснили ученые, стоит 12,5 минут жизни. Однако есть и продукты, которые помогут прожить дольше.

К ним, как пишет The Telegraph со ссылкой на исследование, относятся, например, орехи, одна порция которых добавляет 26 минут жизни, и лосось, который продлевает жизнь на 16 минут. Также продлить жизнь помогут овощи, фрукты и бобовые. Желающим стать долгожителями ученые рекомендовали налегать на фрукты и рыбу.

Ранее турецкий диетолог рассказала, чем опасен высокий холестерин и назвала продукты, которые помогут снизить его уровень без применения лекарств.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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