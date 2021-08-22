Новости

Умерла первая красавица Молливуда Читра 21:27
Умер создатель The Everly Brothers Дон Эверли 21:22
Актер-великан Игорь Вовковинский умер в 38 лет 21:17
Вышел трейлер хоррора Чарльза Бэнда "Оно знает, что ты одна" 21.08.2021
Умер легендарный исполнитель сальсы Ларри Харлоу 21.08.2021

Умерла итальянская актриса Николетта Орсомандо

Новости
    22.08.2021, 21:13
Текст:   Олег Усков

Николетта Орсомандо, актриса и телеведущая, в 50-х вставшая у истоков национального ТВ, умерла 21 августа в госпитале на 93-м году жизни.

Об этом пишет Il Messaggero со ссылкой на официального представителя артистки.

Причиной названа непродолжительная болезнь, характеристики которой не уточнены.

Орсомандо родилась в 1929 году в Казапулле, коммуне в Кампании. В 1937-м вместе с отцом, кларнетистом и композитором, переехала в Рим.

На телеэкранах дебютировала в 1953-м (предварительно по настоянию отца взяв уроки дикции и речи), став одной из первых дикторш общественного итальянского телевидения.

Как актриса дебютировала в 1955-м - в комедии Стено с Альберто Сорди "Листочек с буковками", соавтором сценария которой стал Лючио Фульчи.

Новости

Умерла актриса Галина Орлова, мать актера Николая Еременко 21.08.2021
Диджей Иан Кэри умер в 46 лет при невыясненных обстоятельствах 21.08.2021
Названа новая дата премьеры фильма про Джеймса Бонда "Не время умирать" 21.08.2021
Умер актер из "Дона Корлеоне" Нино Д'Агата 21.08.2021
⧣ утраты
Фото: iStock
Писатель-фантаст Игорь Чичилин найден мертвым в Москве 20.08.2021
Умер актер и режиссер Ли Син 20.08.2021
⧣ комедия
Фото: twitter.com/ official_jcc
Актер из культового ситкома "Идеал" Шон Лок умер от рака 20.08.2021
Вышел трейлер "Руки бога" - нового фильма Паоло Соррентино 20.08.2021
Вышел трейлер комедии с Гошей Куценко и Юлией Пересильд "Молоко" 20.08.2021
⧣ телевидение
Фото: Екатерина Чеснокова / Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Официально: Ивлеева и Элджей развелись после двух лет брака 21.08.2021
Умер пионер латиноамериканского панк-рока Пиль Трафа 17.08.2021
Александр Пушной будет вести новое шоу на ТВ 16.08.2021