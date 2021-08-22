Умерла итальянская актриса Николетта Орсомандо

Николетта Орсомандо, актриса и телеведущая, в 50-х вставшая у истоков национального ТВ, умерла 21 августа в госпитале на 93-м году жизни.

Об этом пишет Il Messaggero со ссылкой на официального представителя артистки.

Причиной названа непродолжительная болезнь, характеристики которой не уточнены.

Орсомандо родилась в 1929 году в Казапулле, коммуне в Кампании. В 1937-м вместе с отцом, кларнетистом и композитором, переехала в Рим.

На телеэкранах дебютировала в 1953-м (предварительно по настоянию отца взяв уроки дикции и речи), став одной из первых дикторш общественного итальянского телевидения.

Как актриса дебютировала в 1955-м - в комедии Стено с Альберто Сорди "Листочек с буковками", соавтором сценария которой стал Лючио Фульчи.