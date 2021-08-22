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22.08.2021 17:07
Рубрика: В мире

В ФРГ назвали срок завершения работ по укладке труб "Северного потока - 2"

Текст: Александр Гусаров

Морское судно-трубоукладчик "Фортуна" будет работать в водах ФРГ на участке протяженностью 13-14 километров и завершит работы до 12 сентября этого года. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщается в извещении мореплавателям, опубликованном профильными службами Германии.

Фото: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Уточняется, что в Nord Stream 2 AG - компании-операторе строящегося трубопровода - на данный момент не прокомментировали данную информацию.

Ранее из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic стало известно, что баржа "Фортуна", работающая над завершением укладки ниток "Северного потока - 2" в датских водах, 21 августа пересекло морскую границу с Германией. Таким образом, судно завершило работы в Дании.

Напомним, проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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