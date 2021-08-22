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Рубрика: Общество

Видео: Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Государственного флага

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся сейчас на борту Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днем Государственного флага, который отмечается 22 августа. Видеообращение опубликовано на сайте "Роскосмоса".

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Петр Дубров отметил значение этого праздника. По его словам, триколор олицетворяет собой могущество нашей страны и величие ее народа. Символизирует преемственность поколений, демонстрирует единство Отечества и укрепляет патриотический дух. "Этот праздник является важнейшим связующим звеном между нашим прошлым, настоящим и будущим", - отметил Дубров.

Его коллега Олег Новицкий поздравил россиян с Днем Государственного флага и призвал гордиться страной, беречь ее и хранить традиции.

Отметим, что в этот же день с космодрома Байконур состоялся запуск ракета-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb. По данным специалистов, разделение ступеней и орбитального блока прошли в штатном режиме. В течение 3,5 часа аппараты OneWeb постепенно отделятся от разгонного блока.

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