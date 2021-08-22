Врач рассказал о необходимой жирной еде для здорового сердца

Первое место среди причин преждевременной смерти во всем мире занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС). В группе риска - пациенты в возрасте от 50 до 85 лет.

Однако нередко диагноз ставят и молодым. Причем дело далеко не всегда в наследственности. Решающую роль, как правило, играют образ жизни и сопутствующие заболевания. Об этом рассказал KP.Ru врач-генетик Дмитрий Никогосов.

Чтобы снизить риски развития ишемической болезни сердца, специалист порекомендовал добавить в рацион больше продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами. Кроме того, важно исключить пищу с транжирами, отказаться от курения, практиковать умеренные физические нагрузки.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич посоветовала включить в рацион способствующие очищению сосудов растительные масла. Вместо оливкового масла она посоветовала обратить внимание на российские конопляное и льняное масла.

Отмечается, что при появлении проблем с сердцем необходимо проконсультироваться с кардиологом. Он даст советы по питанию и приему лекарств.