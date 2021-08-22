Все недостатки нового Kia Carnival: до идеала не дотянули

Выход на российский рынок нового поколения Carnival совершенно неожиданно вернул популярность целому классу автомобилей - минивэнам. Оказалось, что семиместные кроссоверы, которые и вытеснили с рынка несколько лет назад однообъемники, конечно, престижны, но в хозяйстве все равно не так удобны. Кроме того, Kia по традиции учла все нюансы российской действительности и постаралась не прогадать с ценой. Результат в целом заслуженный - ажиотажный в рамках класса и дефицита спрос на недешевую машину. Но так ли она хороша на самом деле? Придираемся к одной из главных автосенсаций 2021 года.

Не кроссовер

Невероятная, причем мировая популярность автомобилей, которые выглядят как внедорожники, но по своей сути являются легковушками, привела к тому, что автопроизводители кроссоверами начали называть все подряд - так лучше продается. Kia тут впереди планеты всей - у корейцев в разряд кроссоверов попали все пятидверные модели, начиная с крошки Picanto. Да-да, обклеенный черным пластиком Picanto X-Line - тоже компактный ситикросс.

Собственно, не было никаких сомнений, что новый минивэн, который нарочито сделан двухобъемным, то есть, с ярко выраженным капотом, у корейцев также попадет в разряд кроссоверов. Так и получилось: маркетологи марки называют Carnival только кроссвэном.

Формальные признаки этого имеются: Carnival построен на платформе Sorento и даже имеет увеличенный клиренс. Однако по факту все это, конечно, маркетинговая лапша, призванная повысить статус (и цену) новинке.

Во-первых, платформа от кроссовера для Carnival сильно переделана именно под автобусные задачи и компоновку - ровный пол, своя конструкция задней подвески и, конечно, никакого полного привода.

Увеличенный до 182 мм клиренс конечно неплох, но именно на фоне рядовых легковушек. Почти такой же просвет, к примеру, у престарелого седана Peugeot 408. Но французы кроссовером его не называют и, судя по продажам, видимо, зря.

Кроме того, длиннющая автобусная база (3090 мм) заставляет вэн на перегибах проселочных дорог цеплять днищем. Благо, большая часть клиентов прекрасно все это понимает и покупают Carnival, в первую очередь, как вэн.

Недотрансформер

Фото: Пресс-служба Kia

Главная "фишка" любого микроавтобуса - это, конечно же, возможности трансформации внутреннего пространства. Корейцы к этому вопросу подошли основательно, но, как оказалось, до конца все-таки не додумали.

Что круто: Carnival позволяет выбрать либо семи, либо восьмиместную компоновку. В любом случае, номинально трехместный третий ряд и там, и там одинаков и очень удобно убирается в багажный "подвал". А вот с сиденьями второго ряда есть нюансы.

Крепится он в лучших немецких традициях на рельсах, которые позволяют его не только регулировать, но и переставлять местами. Однако делать это, во-первых, неудобно и тяжело, а, во-вторых, при развороте второго ряда против хода боковые кресла придется менять местами слева направо, иначе не подойдут крепления.

Если же раскошелиться на крутые капитанские кресла топ-версий, то они и вовсе прикручены к полу намертво, так что устроить в дороге кают-компанию в этом случае не получится вовсе. В общем, владельцы Volkswagen Caravelle или Multivan, в которых все делается двумя движениями, тихо посмеиваются.

А еще у Carnival жутко неудобный единый задний коврик. Чтобы его вытащить и вытряхнуть, придется сильно постараться.

Готовьте 80 000 рублей на новые шины

Фото: Пресс-служба Kia

Еще одно доказательство того, что корейцы пригласили на работу отличного немецкого дизайнера, но не пригласили отличного немецкого компоновщика. Переделка платформы кроссовера по задачи минивэна поставила перед создателями проблему: некуда девать запасное колесо - в багажной нише "живет" третий ряд сидений. В результате место для запаски нашлось под днищем на уровне правого пассажира второго ряда.

К самому размещению под днищем вопросов нет - заядлые путешественники знают, что это на самом деле очень удобно. Запаска снаружи дает возможность не разгружать забитый вещами багажник, а также не тащить грязное пробитое колесо в салон.

Проблема в другом - корейцы смогли уместить в Carnival только узкую докатку, а это значит, что девать здоровенное пробитое колесо по факту некуда. Либо оно будет висеть под днищем как вымя, цепляя все подряд, либо его придется закидывать в дорогой и чистый салон или багажник, перегружая вещи оттуда.

Единственное универсальное решение для заядлых путешественников не остаться без колеса - докупать для Kia Carnival комплект шин RunFlat, что в среднем обойдется около 80 000 рублей.

Экономия на спичках

Фото: Пресс-служба Kia

Для азиатских автомобилей, можно сказать, уже фирменная черта - японцы с корейцами чаще других умудряются совмещать в одной машине несовмещаемые по цене вещи. Kia Carnival - не исключение.

Ладно, бог с ним, с пластиком, который в машине за три с лишним миллиона рублей не везде приятен и мягок, а кожа не везде настоящая. На машине, которая без пяти минут ездит на автопилоте, механический капотный упор от Kia Rio, а при адаптивной светодиодной фронтальной оптике галогеновые фонари сзади.

При немалой цене топ-версий корейцы сделали шикарные электрокресла с оттоманками для второго ряда, но сэкономили на простом и удобном электроприводе складывания третьего ряда, как часто встречается на американских авто. В общем, над рестайлингом Carnival уже можно начинать работать.

Заявка на премиум не подтвердилась

Фото: Пресс-служба Kia

Часть потенциальных клиентов, увидев рекламу и топ-версии Carnival в салонах, на полном серьезе заявляли о том, что новый корейский вэн - полноценный представитель премиум-сегмента, только гораздо дешевле из-за не такого престижного значка. Первые российские тесты довольно быстро определили, что Canival на ходу очень неплох, но все-таки до премиума ему еще далеко.

Первый камень преткновения - пресловутая корейская настройка подвески. Инженеры очень хорошо поработали, придав поступи машины европейских повадок, но в итоге шасси пережали: Carnival жестковат - машина грубовато проходит стыки и потряхивает на неровностях, а дрожь от дороги типа "стиральная доска" добирается до обитателей салона.

Возможности 2.2-литрового 200-сильного дизеля хороши, но не более. 9,2 секунды до 100 км\ч - показатель для пустой машины, а вот загруженный Carnival везет уверенно, но уже далеко не так бойко. Бензиновый мотор V6 веселее, но не сильно, зато жрет, не стесняясь. В итоге автономность хода на 70-литровом баке бензиновой версии заметно ограничена.

Дилерский беспредел

Фото: Пресс-служба Kia

Ну и последний фактор, который к самой машине непосредственно не относится, но картину от покупки портит очень сильно - дилеры Kia уже абсолютно открыто заявляют, что без доплаты к официальному прайс-листу машину не отдадут. Доплата эта огромная: к топ-комплектациям Carnival продавцы прибавляют по 700-800 тысяч рублей, обосновывая это покупкой дополнительного оборудования по несуществующим ценам.

Винить здесь только звериный оскал капитализма не получится, поскольку клиенты, соглашающиеся на такие условия, не заканчиваются. Дилеры, пожимая плечами, прямо говорят, что если бы люди не покупали машины на таких условиях, они бы их не продавали. А так, зачем терять сверхприбыль, если все согласны. И не поспоришь…