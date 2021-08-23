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Рубрика: В мире

Байден: США эвакуировали из Афганистана почти 33 тысячи человек

Фото: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

С июля США вывезли из Афганистана около 33 тысяч человек. Только за последние 36 часов эвакуировано 11 тысяч граждан. Такие цифры во время выступления в Белом дом озвучил президент США Джо Баден, подчеркнув, что есть прогресс.

Фото: AFP
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Байден пообещал, что доступность аэропорта для американцев будет увеличена. "Каждый американец, который хочет попасть домой, попадет домой", - цитирует РИА Новости президента.

Он сообщил, что самолеты из Кабула летят не в США, а на военные базы по всему миру. Там лица, которые не являются гражданами США, проходят серьезную проверку безопасности. Без этого они не попадут в Штаты. Более двух десятков стран помогают с эвакуацией, отметил хозяин Белого дома.

Американский лидер также рассказал, что гражданские самолеты помогут эвакуации из Афганистана. "Мы активировали первую фазу того, что называется "резерв гражданской авиации", чтобы помочь в перевозке из транзитных центров", - заявил Байден. Он пояснил, что вывоз из Афганистана будет осуществляться военными самолетами, а после вступит резерв. Использоваться будут три-четыре самолета от каждой большой авиакомпании, так что это не повлияет на коммерческие перевозки, заверил президент.

Ранее Байден признал, что не может гарантировать окончательный результат по вывозу граждан США из Афганистана. "Эта операция по эвакуации опасна. Я не могу обещать, каким будет конечный результат или что она пройдет без риска потерь. Но как главнокомандующий я могу заверить, что мобилизую все необходимые ресурсы", - цитирует президента портал Yahoo.news.

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