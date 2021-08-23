Центробанк назвал срок введения трансграничных переводов через СБП

Уже в 2022 году Банк России планирует внедрить трансграничные переводы через Систему быстрых платежей, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Это позволит сделать переводы через СБП в другие страны такими же удобными, быстрыми и доступными, как и внутри России", - сказали в ЦБ.

Предполагается, что переводы в другие страны могут быть реализованы как во взаимодействии с аналогичными зарубежными системами, так и с помощью сотрудничества с отдельными банками.

СБП запустили в конце января 2019 года. Система позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать услуги и товары по QR-коду. Кроме того, есть возможность совершения платежей юрлицами в сторону физлиц.

Как стало известно, в СБП недавно появился механизм взаимодействия между банками, позволяющий вернуть мошеннический или ошибочный платеж.