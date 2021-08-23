Экс-президент АвтоВАЗа, выпустивший Lada Vesta, возглавил UzAuto Motors

Бу Инге Андерссон, известный россиянам по работе в ГАЗ и АвтоВАЗ, назначен генеральным директором UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узавтосаноат".

Автомобильная карьера Бу Андерссона началась в Saab, куда он пришёл в 1987 году. Проработав долгое время - с 1993 по 2009 годы - в General Motors, Бу Андерссон возглавил "Группу ГАЗ", которой руководил по 2013 год.

Затем топ-менеджер стал президентом АвтоВАЗа. Под его началом были выпущены первые Cross-версии Lada Largus и Kalina, "городская" версия Lada 4x4 (ныне - Niva Legend), дан старт производству Lada Vesta и Xray.

Последним местом работы Андерссона была компания по производству автокомпонентов "Yazaki Europe, Africa, North & South America".

"Предыдущий успех и огромный опыт Бу Инге Андерссона в области управления автомобильными концернами в странах СНГ и в условиях кризиса позволят "UzAuto Motors" и "UzAuto Motors Powertrain" с наименьшими потерями преодолеть кризис, связанный с дефицитом полупроводников и логистикой, а также взять новый курс развития и модернизации производства", - говорится в сообщении компании.