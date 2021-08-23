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23.08.2021 08:18
Рубрика: Легковые авто

Great Wall показал первые фото нового внедорожника Tank 600

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Great Wall. Фото: Пресс-служба Great Wall.
Фото: Пресс-служба Great Wall.

Китайский концерн Great Wall Motor распространил первые фирменные фото перспективного среднеразмерного внедорожника Tank 600. Это будет вторая модель суббренда Tank, запущенного в 2020 году (первенец этой линейки - внедорожник 300).

Фото: Пресс-служба Haval
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Tank 600 построен на платформе с отдельной лонжеронной рамой, автомобиль имеет пятидверный кузов универсал и будет адресован семейным покупателям. Машина получила брутальный мужской стиль - обратите внимание на массивные формы и крупную решетку радиатора с "жирной" хромированной окантовкой.

Перспективную модель планируют оснащать 3,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 354 л.с. и крутящим моментом 500 Нм. Его агрегатируют с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод полный.

Прочие подробности о новинке станут известны в ходе презентации в конце августа на международном автосалоне в Чэнду.

Ранее сообщалось, что Great Wall Motor рассматривает возможность вывода на российский рынок модели Tank 300.

Фото: Пресс-служба Great Wall.
Фото: Пресс-служба Great Wall.
#Haval