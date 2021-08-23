Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.08.2021 18:01
Рубрика: Легковые авто

Hyundai будет производить в России два разных типа двигателей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Строящийся сейчас моторный завод Hyundai WIA в Сестрорецке под Санкт-Петербургом будет выпускать не только 1,6-литровый бензиновый двигатель Gamma, но также и более мощный 2,0-литровый агрегат серии Nu. Об этом стало известно из пресс-релиза Фонда развития промышленности, который контролируется Минпромторгом РФ.

Фото: www.thekoreancarblog.com
Рассекречены характеристики самого маленького кроссовера Hyundai

Нижнюю часть блока цилиндров (картер) для двигателей серии Nu по аутсорсингу из алюминия будет отливать расположенный в Заволжье завод "Росалит", который, к слову, входит в состав холдинга Sollers.

Nu 2.0 устанавливают на ряд моделей Kia и Hyundai, выпускаемых на "Автоторе" в Калининграде и на собственном автозаводе Hyundai Motor в Сестрорецке. Такой агрегат есть в гамме седанов Hyundai Elantra, Sonata, Kia K5, Cerato, а также кроссоверов Hyundai Creta и Tucson, Kia Seltos, Soul и Sportage.

"Росалит" наладит выпуск картера блоков цилиндров для Hyundai в рамках крупного проекта по освоению производства алюминиевых деталей для нескольких автозаводов.

Компания также начнет делать головки блока цилиндров для используемого на Ford Transit турбодизеля 2.2 и блок цилиндров для турбодизеля 1.6 DV6, применяемого на Citroen Berlingo и Peugeot Partner российской сборки.

Под масштабный проект Фонд развития промышленности предоставит льготный заем - 323 млн рублей, еще 85,4 млн рублей "Росалит" вложит из своих средств, общая стоимость инвестиций - 408,4 млн рублей.

Производство моторов Hyundai-Kia Nu 2.0 в России стартует в 2022 году.

#Hyundai