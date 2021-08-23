Hyundai будет производить в России два разных типа двигателей

Строящийся сейчас моторный завод Hyundai WIA в Сестрорецке под Санкт-Петербургом будет выпускать не только 1,6-литровый бензиновый двигатель Gamma, но также и более мощный 2,0-литровый агрегат серии Nu. Об этом стало известно из пресс-релиза Фонда развития промышленности, который контролируется Минпромторгом РФ.

Нижнюю часть блока цилиндров (картер) для двигателей серии Nu по аутсорсингу из алюминия будет отливать расположенный в Заволжье завод "Росалит", который, к слову, входит в состав холдинга Sollers.

Nu 2.0 устанавливают на ряд моделей Kia и Hyundai, выпускаемых на "Автоторе" в Калининграде и на собственном автозаводе Hyundai Motor в Сестрорецке. Такой агрегат есть в гамме седанов Hyundai Elantra, Sonata, Kia K5, Cerato, а также кроссоверов Hyundai Creta и Tucson, Kia Seltos, Soul и Sportage.

"Росалит" наладит выпуск картера блоков цилиндров для Hyundai в рамках крупного проекта по освоению производства алюминиевых деталей для нескольких автозаводов.

Компания также начнет делать головки блока цилиндров для используемого на Ford Transit турбодизеля 2.2 и блок цилиндров для турбодизеля 1.6 DV6, применяемого на Citroen Berlingo и Peugeot Partner российской сборки.

Под масштабный проект Фонд развития промышленности предоставит льготный заем - 323 млн рублей, еще 85,4 млн рублей "Росалит" вложит из своих средств, общая стоимость инвестиций - 408,4 млн рублей.

Производство моторов Hyundai-Kia Nu 2.0 в России стартует в 2022 году.