Исправление дефектов в Chevrolet Bolt обойдется GM почти в 2 млрд долларов

General Motors объявил второй масштабный отзыв электромобилей Chevrolet Bolt. У этих машин самовозгорается высоковольтная литий-ионная батарея производства корейской LG.

На сей раз кампания касается 73 тысяч автомобилей выпуска 2018-2021 годов, она обойдется GM в незапланированный 1 млрд долларов. В ноябре 2020-го концерн отзывал 69 тысяч Chevrolet Bolt выпуска 2017-2019 гг.

На всех машинах бесплатно заменят дефектные модули батареи, на более старых образцах - аккумуляторные блоки будут менять полностью. Всего две сервисные кампании обойдутся автогиганту в 1,8 млрд долларов. GM рассчитывает "стрясти" эти деньги с поставщика, но в LG настаивают на глубоком расследовании причин пожаров.

GM рекомендовал владельцам до ремонта не заряжать батареи полностью, только до 90%. Первоначально отзыв касался машин с аккумуляторами корейской LG Chemical Solutions, однако теперь он затрагивает экземпляры с блоками, произведенными и на других предприятиях. К настоящему моменту зафиксировано 10 случаев самовозгорания Chevrolet Bolt.

Chevrolet Bolt выпускают в двух вариантах - пятидверный хэтчбек EV и компактный кроссовер EUV.