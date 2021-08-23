Лукашенко заявил о необходимости укрепления таджикско-афганской границы

На необходимости дальнейшего укрепления таджикско-афганской границы сконцентрировал внимание партнеров президент Беларуси, выступая в понедельник, 23 августа, на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая посвящена ситуации в Афганистане, передает пресс-служба Александра Лукашенко.

Он подчеркнул, что "с терроризмом напрямую связаны риски трансграничной преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия, которые, видимо, будут возрастать", ссылаясь на заявление своего таджикского коллеги. В данном контексте, считает президент, необходимо уделить внимание "практическим мерам по дальнейшему укреплению таджикско-афганской границы. Это то, что нам нужно сделать в первоочередном порядке и непременно".

Кроме того, полагает он, целесообразно рассмотреть и вопрос о проведении в рамках ОДКБ внеочередных межгосударственных операций "Канал" (борьба с наркотрафиком) и "Нелегал" (противодействие нелегальной миграции). "Мы это делали раньше и очень эффективно, практика наработана", - пояснил суть своего предложения президент РБ.

А в ходе предстоящих 18-23 октября текущего года в Таджикистане учений ОДКБ "Взаимодействие-2021", "Поиск-2021", "Эшелон-2021" белорусский руководитель предложил отработать вопросы противодействия актуальным угрозам с афганского направления. "При этом мы не собираемся шантажировать Афганистан, нынешние власти, талибов. Нет, мы просто выстраиваем оборону рубежей ОДКБ на случай, если…", - отметил Лукашенко.

Затронул белорусский руководитель и вопрос об определении позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран. На фоне их дипломатических усилий "по установлению отношений с ключевыми мировыми и региональными игроками ряд стран уже склоняется к признанию движения. Для нашей организации важно четко понимать, насколько такие перспективы реальны и какова должна быть наша позиция в этом случае", - уточнил свою позицию президент РБ. В этой связи он назвал Россию одним из ключевых игроков в данной проблеме. "Это самый главный игрок, и от России будет очень многое зависеть. В союзе, естественно, с центральноазиатскими республиками", - резюмировал Лукашенко.