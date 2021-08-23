Минск: Начались учения сил тылового обеспечения Союзного государства

Проверка готовности сил и средств технического и тылового обеспечения вооруженных сил Беларуси и России к совместным действиям, а также подготовка к совместному стратегическому учению "Запад-2021" началась в понедельник на Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области и в учебном центре "Лесище".

Кроме того, сообщили БЕЛТА в военном ведомстве, учения состоятся в пунктах постоянной дислокации воинских частей тылового и технического обеспечения вооруженных сил Союзного государства. А всего в практических действиях будет задействовано более 1300 военнослужащих, свыше 200 единиц специальной и автомобильной техники.

Как уже сообщал "СОЮЗ", ссылаясь на представителя управления военного сотрудничества Минобороны России Евгения Ильина, стратегические учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября и будут носить сугубо оборонительный характер. Их цель - обучение ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил РФ, Беларуси, союзников и дружественных государств.

В сентябрьских маневрах примут участие до 200 тысяч человек, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Различные эпизоды будут разыграны на 14 полигонах Союзного государства. Практические действия морских сил общего назначения будут организованы в южной части Балтийского моря и Финского залива.