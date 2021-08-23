Минтруд утвердил порядок информирования о сумме будущей пенсии

Министерство юстиции зарегистрировало приказ, подписанный главой Минтруда Антоном Котяковым "Об утверждении порядка и формы предоставления сведений о предполагаемом размере страховой пенсии по старости".

В приказе сказано, что сведения о сумме пенсионных накоплений будут предоставляться застрахованным и не получающим пенсионные выплаты женщинам достигшим 40 лет, а мужчинам - в 45 лет. Сведения должны предоставляться раз в три года.

Гражданам, которые застрахованы, но не зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации, информация будет предоставляться по их запросу в письменной форме. Приказ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее в ПФР напомнили, при каких условиях могут уйти на пенсию раньше. Так, при наличии страхового стажа не менее 42 лет для мужчин и 37 - для женщин, стразовую пенсию по старости назначают за два года до наступления пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин, и 60 - для мужчин.