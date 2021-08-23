Мишустин утвердил концепцию по развитию производства электромобилей

За электромобилями и другим более экологичным транспортом будущее, и в России необходимо активно развивать это направление, уверен премьер-министр Михаил Мишустин. К 2025 году планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более 9 тысяч зарядных станций для них.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал концепцию по развитию производства и использованию электрического автомобильного транспорта. Документ рассчитан на ближайшие 10 лет. Он касается практически всех категорий автомобилей: от легковых и автобусов до больших тягачей.

Концепция определяет ключевые задачи в сфере электротранспорта, среди которых стимулирование спроса, в том числе через льготное кредитование и разработку комплексных городских программ. "Необходимо сформировать и развитую инфраструктуру зарядных станций, прежде всего так называемых быстрых, создать индустрию по выпуску больших тяговых батарей и всех необходимых к ним элементов", - подчеркнул глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.

Мишустин напомнил, что ряд государств уже заявили о стремлении отказаться от транспорта с двигателями внутреннего сгорания. "Очевидно, что за электромобилями или машинами, которые работают на более экологичных силовых агрегатах, будущее, и нам нужно также активно развивать это направление. Тем более что целый ряд компетенций в стране уже есть", - заявил премьер.

Концепцию предполагается воплотить в жизнь в два этапа. До конца 2024 года будет разрабатываться база для массового производства электромобилей. По итогам второго этапа - 2025-2030 годы - выпуск электромобилей должен достичь 10 процентов от общего объема автопроизводства. За эти же шесть лет сеть зарядных станций увеличится на 72 тысячи, и параллельно откроют не менее тысячи водородных заправок.

Для поддержки производства и стимулирования спроса на электромобили их включат в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам. Кроме того, в правительстве проработают вопрос об установлении с 2024 года минимальной доли отечественных электротранспортных средств и зарядных станций к ним для использования в государственных, муниципальных нуждах и для потребностей отдельных видов компаний.

Производителям электротранспорта и аккумуляторов предоставят субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты (СПИК). Первые СПИКи по производству машин могут быть заключены в марте 2022 года. При этом в кабинете министров не исключают, что с 2029 года для автопроизводителей и импортеров могут ввести требование по доле продаж электромобилей в общем объеме реализации.

В кабмине рассчитывают, что реализация заложенных в концепцию идей и решений позволит сформировать собственную индустрию по выпуску электромобилей, привлечь частные инвестиции и создать около 40 тысяч высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической цепочке.

Со следующего года в России запустят эксперимент по свободному проезду электрокаров по платным дорогам

Михаил Мишустин также утвердил комплексную программу ускоренного социально-экономического развития Забайкальского края. Она рассчитана на 15 лет и нацелена на масштабную инвестиционную деятельность. Чтобы привлечь частные вложения, правительство намерено снимать инфраструктурные ограничения и создавать комфортные условия для бизнеса. "Перспективы региона прежде всего связаны с проектами по освоению природных ресурсов и их переработке. Здесь большой нереализованный потенциал. Благодаря запланированным мероприятиям в эту сферу может прийти свыше триллиона рублей частных инвестиций", - заявил глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями. Концепция позволит создать в регионе более 50 тысяч новых рабочих мест.

Особое внимание власти намерены уделить лесопромышленному комплексу и аграрному сектору, в первую очередь - созданию новой инфраструктуры, комплексному развитию сельских территорий, решению задач по глубокой переработке древесины. "Также в планах повышение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, развитие южного хода Транссиба, строительство и реконструкция автомобильных дорог и мостовых переходов. Это позволит значительно улучшить логистические возможности региона, учитывая его приграничное расположение", - отметил Мишустин.

И безусловным приоритетом развития территорий определено обновление социальной инфраструктуры. "Будут построены фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, в Чите - краевая детская клиническая больница и туберкулезная больница, проведена реконструкция краевого центра медицинской реабилитации, чтобы медицинская помощь стала более доступной для людей", - рассказал премьер.

Между тем

Свыше 650 млн рублей правительство распределит между 20 регионами на приобретение для больниц концентраторов кислорода, сообщил Михаил Мишустин. "Там ситуация с ними наиболее сложная", - подчеркнул он. "Важно поддерживать запас кислорода на достаточном уровне. Региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования. От этого зависит жизнь людей", - указал глава кабмина.