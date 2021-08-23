На Филиппинах зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"

Однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали на Филиппинах, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины", - говорится в сообщении.

В фонде уверены, что вакцинация "Спутник Лайт" ограничит распространение COVID-19 в стране и будет способствовать созданию популяционного иммунитета.

Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" была одобрена на Филиппинах в марте 2021 года. На сегодняшний день российский препарат зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.

Ранее "Спутник Лайт" продемонстрировал эффективность 93,5% в ходе вакцинации в Парагвае. Анализ проводился на основе данных 320 тысяч человек. Среди вакцинированных не было выявлено случаев смерти, церебрального венозного тромбоза, синдрома Гийена-Барре, миокардита или перикардита.

В некоторых странах "Спутник Лайт" тестируется в комбинации с другими вакцинами от коронавируса.