Названы города, где больше всего удаленных работников

По данным Минтруда, в августе удаленно продолжали трудиться около 5% сотрудников. Директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон ранее сообщил "РГ", что до пандемии из дома трудилось 2% занятых россиян. То есть по сравнению с допандемийными временами армия надомников выросла в 2,5 раза.
Максимальный рост спроса на офисные товары для домашнего пользования зафиксирован в Новосибирске - на 272%. Следом идут Петербург - рост на 172%, Воронеж - на 120%, Омск - на 119% и Самара - на 108%. В Москве этот показатель увеличился на 24%.
Чаще всего удаленные сотрудники покупают себе домой офисную мебель, канцтовары, бумагу, чистящие средства для техники. Кроме того, популярностью пользуются системы хранения и расходники для оргтехники.