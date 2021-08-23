Названы города, где больше всего удаленных работников

Спрос на офисные товары со стороны частных лиц за год вырос на 42%, сообщили аналитики онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.Ру". По их наблюдениям, такой спрос связан с закреплением удаленного формата работы. В отличие от прошлого года, труд из дома перестал быть обязательным для многих категорий работников, однако и компании, и их сотрудники оценили преимущества такого формата, после чего "удаленщики" взялись за обустройство своего рабочего пространства дома.

По данным Минтруда, в августе удаленно продолжали трудиться около 5% сотрудников. Директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон ранее сообщил "РГ", что до пандемии из дома трудилось 2% занятых россиян. То есть по сравнению с допандемийными временами армия надомников выросла в 2,5 раза.

Максимальный рост спроса на офисные товары для домашнего пользования зафиксирован в Новосибирске - на 272%. Следом идут Петербург - рост на 172%, Воронеж - на 120%, Омск - на 119% и Самара - на 108%. В Москве этот показатель увеличился на 24%.

Чаще всего удаленные сотрудники покупают себе домой офисную мебель, канцтовары, бумагу, чистящие средства для техники. Кроме того, популярностью пользуются системы хранения и расходники для оргтехники.