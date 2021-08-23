Не любит воду: Врач предупредила о небезопасном способе есть дыню

Есть продукты и напитки, с которыми не стоит сочетать дыню. Мнение же о том, что для лакомства должен быть отдельный прием пищи, - ошибочно. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

Так, скорее всего, будет расстройство кишечника, если сочетать дыню с большим количеством свежих овощей.

Есть ряд напитков, от которых лучше отказаться после употребления дыни.

"Дыня не очень "любит" большое количество холодной воды рядом с собой - могут возникнуть и урчание, и диарея", - предупредила в интервью радио Sputnik врач, добавив, что не подойдут и кисломолочные напитки.

А вот зеленый и черный чаи с продуктом вполне совместимы.

Ранее кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова объяснила, чего стоит бояться любителям арбузов. По ее словам, вовсе не нитратов. Самое опасное в арбузе - это фруктоза, отметила доктор. Она посоветовала есть не более 200-300 граммов ягоды в прием пищи. Причем "после полноценного обеда".