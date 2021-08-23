Немецкого журналиста удивил скромный прием Меркель в Киеве

Для канцлера ФРГ Ангелы Меркель, прибывшей 22 августа в Киев с прощальным визитом перед уходом с поста, был устроен очень скромный прием, написал немецкий журналист Йорг Бланк в Twitter.

Он прикрепил к своему твиту съемку, на которой видно, что на встрече Меркель в аэропорту нет никого из первых лиц Украины. Не прибыл даже мэр Киева Виталий Кличко, который должен был там находиться по протоколу, однако ранее правительство Украины запретило ему присутствовать на встрече Меркель.

"Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Меркель проводит неадекватную политику в отношении России. Означает ли это, что Киев делает ставку на зеленых в следующем федеральном правительстве?", - задается вопросом немецкий журналист.

На переговорах в Киеве Меркель и Зеленский обсудили российский газопровод по дну Балтийского моря "Северный поток-2" и ситуацию на Донбассе.