ОДКБ выступила за инклюзивный мирный диалог в Афганистане

За инклюзивный мирный диалог в Афганистане выступили главы государств ОДКБ, говорится в сообщении, размещенном на сайте этой международной организации по итогам состоявшейся в понедельник внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, сообщает БЕЛТА.

В документе отмечается, что в ходе сессии государства с озабоченностью отметили резкое ухудшение обстановки в Афганистане. Они "подчеркнули важность ответственного восстановления государственной власти в стране путем инклюзивного мирного диалога с учетом интересов всех общественных, политических, этнических и конфессиональных групп".

Политический режим в Афганистане, убеждены участники совещания, "должен опираться на свободное волеизъявление всего афганского народа. Строгий учет, гарантирование и защита социально-политических интересов всех слоев общества имеет жизненно важное значение для устойчивости любого правительства Афганистана".

С учетом увеличивающегося присутствия боевиков международных террористических организаций в Афганистане, которые используют эту страну в качестве запасной площадки для создания опорных пунктов для дальнейшей деятельности и своей экспансии, участники видеосаммита договорились приложить дополнительные усилия для развития сотрудничества в противодействии исходящим с территории Афганистана вызовам и угрозам, отмечается в сообщении.

Достигнута также договоренность ускорить работу по принятию предложенной Таджикистаном в рамках ОДКБ целевой межгосударственной программы по укреплению участков таджикско-афганской границы.

Члены Совета договорились продолжить обмен мнениями о ситуации в Афганистане в ходе саммита организации 16 сентября в Душанбе, сообщил на брифинге по итогам заседания генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. По его словам, главы государств высказались за необходимость формирования в короткие сроки согласованной позиции по ситуации, которая складывается в Афганистане и вокруг него.

Кроме того, в ближайшее время "на заседании Координационного совета запланировано рассмотрение вопросов, связанных с незаконной миграцией и беженцами с территории Афганистана", уточнил Зась, добавив, что на учениях миротворческих сил ОДКБ, которые пройдут в ноябре, будет организована практическая отработка вопросов приема беженцев.