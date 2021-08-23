Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС

С начала года средние розничные цены на бензин выросли почти на 3 рубля. Такие данные приводит Росстат. Это конечно не рекорд подорожания, но с конца 2018 года столь сильного роста не было. Причем оптовые цены, дойдя до максимума в начале августа, сейчас немного снизились, а в рознице подорожание продолжается.

Цены на топливо одна из самых болезненных тем в нашей стране, поэтому нет ничего удивительного, что на фоне происходящего зазвучали предложения о реформировании работы топливного рынка. В первую очередь, критике подвергся демпфирующий механизм, введенный в 2019 году, который снижает влияние колебаний котировок нефти и нефтепродуктов на цены внутри России и позволяет их удерживать ниже мирового уровня.

В Минэнерго и Минфине "РГ" пояснили, что сейчас вопрос о корректировке демпфирующего механизма не рассматривается. Также в пресс-службе Минэнерго отметили, что демпфер сдерживает оптовые цены, а это позволяет сохранять доходность в розничном сегменте рынка и не позволяет ценам на АЗС расти темпами, превышающими инфляцию. Экономические показатели демонстрируют эффективность демпфера, считают в Минэнерго. То есть речи об его отмене пока тоже не идет.

С начала года цены на АЗС выросли на 5,9%, а инфляция по тем же данным Росстата составила 4,48%. Но окончательный расчет производится по итогам года, и, например, ЦБ ожидает к концу года инфляцию - 5,7-6,2%. У бензина еще есть все шансы вписаться в эти предельные значения. Его подорожание неприятно, но не критично. На рост топливных цен обращали бы значительно меньше внимания, если бы сам демпфирующий механизм не требовал серьезных затрат как от государства, так и от нефтяных компаний.

В 2019 году государство заплатило нефтяникам 282 млрд рублей. В 2020 году, наоборот, нефтяники заплатили в бюджет 356 млрд рублей. В 2021 году маятник опять качнулся в сторону государства, по расчетам Рейтер, за 7 месяцев нефтяники получат из казны около 270 млрд рублей. При этом половина расходов государства по демпферу компенсируется за счет увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтедобывающих компаний. В результате, речь идет о громадных суммах, которые тратятся на сдерживание цен. Платят нефтяники, платит бюджет, платит в итоге население - на АЗС, и за подорожание товаров в магазинах из-за увеличения транспортных расходов, а цены на топливо в этом году упорно продолжают ползти вверх.

Прежде чем понять, виноват ли в этом демпфер, нужно разобраться, что это такое. Механизм работает на оптовом рынке, но оказывает влияние на розничные цены. Если экспортная цена топлива выше внутренней индикативной цены (устанавливается государством), бюджет компенсирует из бюджета около 68% недополученной нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) прибыли при поставках топлива на внутренний рынок по низким ценам. У демпфера есть обратное действие, когда цены на нефтепродукты в мире становятся ниже российских, как в прошлом году, тогда НПЗ начинают доплачивать в бюджет. В идеале демпфер удерживает внутренние оптовые и розничные цены от резких скачков как вниз, так и вверх. С поставленной задачей в прошлом году демпфер успешно справился, но с начала этого года оптовые цены на бензин выросли почти на 20%, практически не отставая от нефтяных котировок.

Это не означает, что демпфер не продуктивен, скорее он оказался неповоротлив, не успевая за быстроменяющейся ситуацией в экономике. Его параметры уже корректировались в апреле этого года (изменения заработали с мая), но тогда нефть стоила 63-64 доллара за баррель, а уже в июне 75 долларов. Кроме этого большую роль в росте цен на бензин сыграло ослабление рубля, который по отношению к доллару с начала 2020 года подешевел на 20%. В период низких цен на нефть в прошлом году это не сказывалось на рынке, но теперь ситуация изменилась. Нефтедобывающие компании платят основной свой налог - НДПИ, в рублях, но основываясь на котировках нефти в долларах. По данным Росстата себестоимость добычи нефти, то есть сырья для НПЗ, выросла в 2021 году по сравнению с прошлым годом на 63%. Но даже при этом работа НПЗ в России сейчас рентабельна и именно благодаря демпфирующему механизму, а проблема роста цен связана не с ним.

Вероятность корректировки демпфера увеличивает не рост розничный цен, который носит сравнительно скромный характер благодаря тому, что сдерживается регулятором, а убыточность торговли моторными топливами на АЗС, считает генеральный директор ИГ "Петромаркет" Иван Хомутов. По нашим оценкам, по состоянию на 20 августа чистая маржа торговли АИ-92 на АЗС составляет минус 2,5 рубля за литр, АИ-95 - минус 1,2 рубля, а дизельного топлива - минус 0,1 рубля за литр. Причина, в высоких оптовых ценах, от которых напрямую зависят цены закупки топлива АЗС для продажи автолюбителям. Фактически, автозаправки вынуждены закупать дорогой продукт для его последующей продажи по ценам, не обеспечивающей даже нулевую прибыль, отмечает Хомутов.

По его мнению, решить проблему можно двумя путями - отпустить розничные цены в свободное плавание или понизить оптовые цены. Первая альтернатива имеет негативные социальные последствия и потому всерьез не рассматривается. Вторая альтернатива имеет несколько вариантов реализации и один из них - корректировка демпфера.

Есть мнение, что продолжение вмешательства государства в ценообразование на топливном рынке может только еще больше навредить, но с этим согласны не все. С точки зрения партнера GКEM Analytica Евгения Гавриленкова, примеров государственного вмешательства в рыночное ценообразование в последние 10-15 лет в мире было много. Например, масштабное "количественное смягчение" - покупки ценных бумаг властями развитых стран, есть не что иное, как сдерживание роста цен на гособлигациях этих стран. Но не всегда объявленные меры оказываются достаточными. В идеале, механизм такого вмешательства должен адаптироваться к меняющимся реалиям, считает Гавриленков.

Если говорить о бензине, торговля которым на АЗС приносит основные убытки, то необходимо повысить "демпфер" примерно на 4 000 - 5 000 рублей за тонну против 14 500 рублей, которые мы ожидаем по итогам августа, уточняет Хомутов. Это позволит вывести маржу АЗС на минимально разумный уровень - в случае АИ-92 это 0,5-1,5 рублей за литр. При этом эксперт считает, что правительство скорее пойдет по пути давления на нефтяные компании с целью искусственного увеличения предложения моторного топлива на российском рынке, что приведет к понижению оптовых цен.

Один из основных вопросов, который возникает в связи с демпфером, влияет ли он на темпы экономического роста? Гавриленков считает, что в случае подорожания топлива издержки могут расти в одних секторах экономики, и оказываться практически незаметными в других. Вряд ли можно однозначно говорить о том, что вмешательство государства в ценообразование на топливном рынке ведет к замедлению экономического роста, уточняет он. Государственное регулирование тех или иных цен оказывается совместимым с рынком, но экономика из-за этого, конечно, деформируется. А неуклюжее госрегулирование, естественно, может создавать проблемы, отмечает эксперт.