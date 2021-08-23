Песков прокомментировал включение "Дождя" в список СМИ-иноагентов

Министерство юстиции, включая телеканал "Дождь" в перечень СМИ - иностранных агентов, действовало по закону и в рамках своих компетенций, никакого согласования с Кремлем это решение не требовало, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Минюст в данном случае выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, здесь все абсолютно очевидно: он же не может вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ, соответственно, (оно) было объявлено иноагентом", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что "никакие СМИ не могут и не должны выводиться из-под действия этого закона, он распространяется абсолютно на все средства массовой информации".

При этом он уточнил, что вопрос о включении любого СМИ в перечень иноагентов не требует согласия администрации президента. "Нет, это не согласовывается", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, министерство юстиции РФ 20 августа включило в реестр СМИ-иноагентов телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов.