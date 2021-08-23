Песков: Выплаты пенсионерам и военным не потребуют повышения налогов

Для реализации обещанных президентом выплат пенсионерам и военнослужащим не придется повышать налоги, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа с тем, чтобы как раз не произошло то, о чем вы говорите", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что инициатор выплат - партия "Единая Россия" - проводила консультации с кабмином, кроме того, "были проработки со стороны президента".

Напомним, в воскресенье, 22 августа, в ходе встречи с представителями "Единой России" Владимир Путин объявил о единовременных выплатах всем российским пенсионерам в размере десяти тысяч рублей и военнослужащим - по 15 тысяч рублей.