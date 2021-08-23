Пушков назвал удобной позицию Германии по "Северному потоку-2"

В отношении газопровода "Северный поток-2" Берлин на уровне риторики сохраняет амбивалентность: это коммерческий проект, но если Москва начнет использовать его как политическое оружие, то будут приняты меры в виде новых санкций. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя слова канцлера Германии Ангелы Меркель.

Это удобная формула для Берлина, оставляющая ФРГ простор для маневра. С помощью этой формулы "можно договориться с Вашингтоном, вести диалог с Москвой, успокаивать Киев, обосновывать свою позицию в Евросоюзе, да и попытаться утихомирить немецких "зеленых", выступающих против газопровода", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

При этом Пушков обращает внимание, что остается открытым вопрос, какие действия можно расценить как использование "Северного потока-2" в качестве политического оружия. Например, будет ли Германия считать таким оружием приостановку транзита в случае, если Киев выставит невыгодные Москве условия для нового контракта или любой газовый конфликт между Россией и Украиной?

Формулировка "политическое оружие" хороша для Германии тем, что весьма расплывчата и дает ей возможность для различных трактовок. При этом очевидно, что немецкой экономике очень нужны бесперебойные поставки газа из "Северного потока-2", иначе Берлин не настаивал бы так сильно на завершении и запуске проекта.

Ранее сообщалось, что морское судно-трубоукладчик "Фортуна", задействованное в реализации газопровода "Северный поток-2", будет в ближайшие дни работать в водах ФРГ на участке протяженностью 13-14 километров. При этом укладка труб в рамках реализуемого проекта будет завершена до 12 сентября этого года, передает РИА Новости со ссылкой на извещение мореплавателям, опубликованное властями Германии.