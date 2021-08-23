Перевернувшийся на Москве-реке самолет летел без разрешения

Частный самолет-амфибия, совершивший жесткую посадку на Москву-реку, летел без разрешений служб воздушного движения. Об этом агентству "Москва" сообщили в ФГУП "ГК ОрВД".

Известно, что самолет поднялся в воздух с площадки Северка, при этом план полета экипаж не подавал. В районе населенного пункта Черкизово близ Коломны машина при посадке перевернулась на Москве-реке. Как подчеркнули в ГК ОрВД, экипаж отказался от госпитализации.

Ранее следственный комитет и прокуратура начали проверку всех обстоятельств авиапроисшествия.