Северо-Восточная и Северо-Западная хорды соединятся в 2022 году

Две крупные столичные магистрали - Северо-Западная и Северо-Восточная хорды готовятся к соединению. Произойдет это в будущем году, сообщил вчера руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Как будет выглядеть связка, он не только рассказал, но и показал, продемонстрировав строящийся путепровод через железнодорожные пути МЦК на участке от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда.

Собственно, путепроводов будет два - для движения в каждом направлении. Общая протяженность их всего 314 метров. "Объект небольшой, но очень важный, подчеркнул глава департамента. - Он соединит не только две крупные магистрали, но и территории прилегающих районов Марфино, Тимирязевского, Останкинского и Отрадного, прежде разделенные железнодорожными путями. Один из них направит транспортные потоки на разворот над основным ходом Северо-Восточной хорды и на съезд к Алтуфьевскому шоссе, а также на внутриквартальную дорожную сеть. Второй даст выезд через железнодорожные пути на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе". Улучшится и транспортная доступность станций МЦК, МЦД и метро "Окружная", а также станции подземки "Владыкино".

И хотя транспортный поток по Северо-Восточной хорде процентов на 15 возрастет, опасаться, что он внесет дискомфорт в жизнь москвичей, дома которых расположены вдоль магистрали, не стоит, считает Рафик Загрутдинов. "Дело в том, что проезд здесь будет в основном бессветофорный, повышенная же загазованность создается в основном из-за пробок, а их не будет", - сказал он. Свободнее станет движение как на Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, так и на соседних улицах - Сельскохозяйственной, Ботанической, Комдива Орлова и Сигнальном проезде, так как значительная часть машин уйдет на хорду. "В целом работы по сооружению связки идут по графику, - рассказал Рафик Загрутдинов. - Уже полностью готова проезжая часть, сейчас ведется бетонирование барьерных ограждений и отсыпка съездов с эстакад. По контракту срок ввода путепровода - конец 2022 года, но мы постараемся его сократить".

Напомню, Северо-Западную хорду, которая проходит от Сколковского до Ярославского шоссе, строители ввели в строй еще в 2019 году. Северо-Восточная хорда - еще одна магистраль протяженностью 29 километров, соединяет наиболее густонаселенные районы севера и юго-востока Москвы. Строится она в очень сложных условиях, так как проходит большей частью по промышленным зонам. Это требует сооружения не только путепроводов, но десятка сложнейших эстакад и четырех мостов через реки Яузу и Лихоборку. В том, что две хорды будут в 2022 году соединены, Загрутдинов не сомневается. Полностью же замкнуть систему из четырех скоростных магистралей, куда входят еще Южная рокада и Юго-Восточная хорда, общей протяженностью 135 километров, городские власти планируют в 2023 году.