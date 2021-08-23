Станцию метро "Проспект Вернадского" открыли для пассажиров

В столице возобновила работу станция метро "Проспект Вернадского". Таким образом, все станции Сокольнической линии метрополитена вновь доступны для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта Москвы.

Станция возобновила работу в привычном режиме с 23 августа. Пересадку на Большую кольцевую линию (БКЛ) почти достроили, сейчас в работе - отделка и прокладка инженерных коммуникаций.

Напомним, что станция была закрыта с 17 июля из-за строительства Большой кольцевой линии метро. На время закрытия пассажиров перевозили бесплатные автобусы КМ.