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23.08.2021 09:24
Рубрика: Экономика

Станцию метро "Проспект Вернадского" открыли для пассажиров

Текст: Ирина Огилько

В столице возобновила работу станция метро "Проспект Вернадского". Таким образом, все станции Сокольнической линии метрополитена вновь доступны для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта Москвы.

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства .
В Москве возле двух станций метро открыли новое прогулочное пространство

Станция возобновила работу в привычном режиме с 23 августа. Пересадку на Большую кольцевую линию (БКЛ) почти достроили, сейчас в работе - отделка и прокладка инженерных коммуникаций.

Напомним, что станция была закрыта с 17 июля из-за строительства Большой кольцевой линии метро. На время закрытия пассажиров перевозили бесплатные автобусы КМ.

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