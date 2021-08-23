В московском метро пассажиры напали на семью мальчика-аутиста

Столичная полиция начала проверку после нападения компании на семью ребенка-аутиста в метро, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на городское ГУ МВД.

Инцидент произошел 22 августа. Семья с 12-летним ребенком-аутистом ехала в поезде, когда вошедшие пассажиры - парень, девушка и взрослая женщина - потребовали уступить три места. Подросток начал издеваться над особенным ребенком, а в ответ на замечания начал провоцировать драку. В конце поездки пассажиры напали на семью мальчика-аутиста. Как писали СМИ, на следующей станции наряд полиции вывел агрессоров из вагона.

"В полицию поступило сообщение, что на станции "Румянцево" в вагоне электропоезда произошел конфликт между родителями несовершеннолетнего 2009 года рождения и гражданином 2003 года рождения", - прокомментировали произошедшее в полиции. Все обстоятельства будут изучены в ходе проверки.