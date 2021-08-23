В Москве и Подмосковье закрылся купальный сезон

Вода в Москве-реке охладилась до 20 градусов - это фактически означает окончание купального сезона в столичном регионе, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Собеседник агентства уточнил, что комфортной для купания считается температура воды 22 градуса и выше. В этом году купальный сезон не сможет реанимировать даже возможная волна тепла в конце месяца. Из-за прохладных ночей вода продолжит остывать.

На этой неделе температура воздуха в столичном регионе составит 17-20 градусов. Потепление до плюс 25 вероятно ближе к выходным.