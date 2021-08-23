В Москве впервые прошел конкурс-фестиваль Opera Bella

В Большом зале Консерватории новый вокальный проект Opera Bella назвал своих лауреатов и заявил, что стремится поддержать молодые таланты и рассчитывает на долгую жизнь в искусстве. В качестве председателя жюри дебютировал художественный руководитель ансамбля Questa Musica, дирижер Филипп Чижевский.

После того как вследствие реновации вокальная часть самого знаменитого отечественного конкурса - имени Чайковского - переехала в Санкт-Петербург, конечно, Москве очень не хватает своего большого, красивого, а главное, по-настоящему авторитетного состязания оперных исполнителей, которые имеют практически все мегаполисы мира и которые очень любит публика.

И вот о своем рождении заявила Opera Bella в очень солидном антураже: Москва, Консерватория, поддержка Фонда президентских грантов и, со слов организаторов, сотни заявок на участие. А что в итоге? Названы шесть лауреатов, которые уже были, и многие не раз, отмечены на других, более престижных конкурсах. Например, победивший ныне баритон Василий Соколов уже был лауреатом более престижного конкурса в Барселоне, а взявшие серебро и бронзу сопрано Эльмира Караханова и бас Сергей Севастьянов прежде уже завоевывали награды более значимых соревнований - Хосе Каррераса и Елены Образцовой.

Кстати, в эти же дни по традиции во второй половине августа в Петербурге и также при поддержке президентского гранта завершил свою работу XIII Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой, победителями которого стали баритон Дмитрий Чеблыков и меццо-сопрано Зинаида Царенко. Странное и неразумное пересечение двух, по сути, одинаковых конкурсов, располагающих мощной господдержкой. И если даже оставить обсуждение темы, присущей всякому конкурсу, об условности распределения призовых мест, хотя с явным подтекстом член жюри Opera Bella художник Андрей Бартенев вручил конкурсантам спецпризы - серых мышей собственной работы, вопросов ко всем конкурсам и к новичку в первую очередь остается немало.

И самый главный из них - где тут обещанный поиск новых имен, если певцы кочуют с конкурса на конкурс, коллекционируя лауреатства, и, перефразируя Чехова, превращаются в "вечных" конкурсантов. Молодежь, конечно, понять можно: любое подобное соревнование - хорошая возможность себя показать (хотя многие певцы сегодня предпочитают закрытые прослушивания в театрах, дабы избежать состязательной нервотрепки и прочих неизбежных издержек). Поэтому ныне конкурсы, а только в России их несколько десятков, большинство вокалистов воспринимает лишь как хороший шанс заработать в ожидании момента, когда от театров начнут поступать контрактные предложения.

И здесь уже в интересах самих конкурсов разработать определенное положение, ограничивающее число удачных участий для каждого музыканта, чтобы соревнования сохраняли и спортивную интригу, и интерес со стороны публики. К тому же очевидно, что количество в качество не переходит. И если уж говорить честно, классные педагоги, мастер-классы от больших музыкантов и возможность выходить на сцену начинающим певцам сегодня нужны много больше, чем новые конкурсы. К тому же удивительно, но факт, и досадный: в этом году под угрозой отмены из-за отсутствия финансирования оказался наш старейший конкурс имени Глинки, основанный в 1960 году, а с 1968 по 2009 годы бессменным председателем жюри являлась великая певица Ирина Архипова, реально открывшая миру невероятный сонм по-настоящему замечательных исполнителей.

Впрочем, конкурсная эпопея в этом году в России еще не закачивается. Осенью планируется два турнира - Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской к 95-летию со дня рождения знаменитой певицы, а сразу следом на сцене Большого театра должен состояться самый важный и престижный конкурс в мире оперного искусства - Operalia Пласидо Доминго.